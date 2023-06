Club nature : Cabane vivante 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 29 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

À l’aide de matériaux trouvés dans la nature, nous fabriquerons une cabane au pied des arbres.

À partir de 6 ans, prévoir des bottes et un goûter.

Inscription obligatoire..

2023-11-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-29 16:30:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Using materials found in nature, we’ll build a tree house.

Ages 6 and up. Bring boots and a snack.

Registration required.

Utilizando materiales de la naturaleza, construiremos una casa en un árbol.

A partir de 6 años. Trae botas y un bocadillo.

Inscripción obligatoria.

Mithilfe von in der Natur gefundenen Materialien bauen wir ein Baumhaus am Fuße der Bäume.

Ab 6 Jahren, Stiefel und einen Snack mitbringen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche