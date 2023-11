Conférence : Les oiseaux du littoral 356 Rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 25 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Avec Jocelyn Desmares du GONm

Avec une façade littoral de 600 km,la Normandie présente un intérêt particulier pour l’accueil des oiseaux. Avec ses 355 km de côtes, la Manche demeure le 3ème département côtier de France.

Que ce soit en période de reproduction, d’hivernage ou de migration les côtes normandes jouent un rôle essentiel pour l’avifaune.

Rendez-vous à la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Inscription obligatoire.

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

356 Rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



With Jocelyn Desmares from GONm

With its 600 km of coastline, Normandy is of particular interest to birds. With 355 km of coastline, La Manche is France’s 3rd largest coastal department.

Whether for breeding, wintering or migration, the Normandy coast plays an essential role for birdlife.

Visit the Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Registration required

Con Jocelyn Desmares de GONm

Con sus 600 km de costa, Normandía es especialmente interesante para las aves. Con 355 km de costa, La Mancha es el tercer departamento costero de Francia.

Ya sea para la cría, la invernada o la migración, el litoral normando desempeña un papel esencial para la avifauna.

Visite la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Inscripción obligatoria

Mit Jocelyn Desmares vom GONm

Mit einer Küstenlinie von 600 km ist die Normandie für Vögel von besonderem Interesse. Mit einer Küstenlänge von 355 km ist der Ärmelkanal das drittgrößte Küstendepartement Frankreichs.

Die Küsten der Normandie spielen eine wichtige Rolle für die Vogelwelt, sei es während der Brut-, Überwinterungs- oder Migrationszeit.

Treffpunkt: Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable (Haus der Umweltbildung und der nachhaltigen Entwicklung).

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche