Club nature : Vitraux de feuilles 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 15 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Récolte de jolies feuilles mortes pour la création de décorations à coller sur les vitres.

À partir de 6 ans, prévoir des bottes et un goûter.

Inscription obligatoire..

2023-11-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-15 16:30:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Collect pretty dead leaves to create decorations to stick on windows.

Ages 6 and up, bring boots and a snack.

Registration required.

Recoge bonitas hojas muertas para crear adornos que pegar en las ventanas.

Para niños a partir de 6 años, traer botas y un tentempié.

Inscripción obligatoria.

Sammle hübsche Laubblätter für die Herstellung von Dekorationen, die du an die Fenster kleben kannst.

Ab 6 Jahren, Stiefel und einen Snack mitbringen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche