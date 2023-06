Club nature : Mammifères marins 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 8 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Nous allons étudier le monde de ces animaux incroyables et découvrir les espèces qui vivent près de nos côtes.

À partir de 6 ans, prévoir des bottes et un goûter.

Inscription obligatoire..

2023-11-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-08 16:30:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



We’ll explore the world of these incredible animals and discover the species that live close to our coasts.

Ages 6 and up, bring boots and a snack.

Registration required.

Exploraremos el mundo de estos increíbles animales y descubriremos las especies que viven cerca de nuestras costas.

A partir de 6 años. Trae botas y un bocadillo.

Inscripción obligatoria.

Wir werden die Welt dieser unglaublichen Tiere untersuchen und herausfinden, welche Arten in der Nähe unserer Küsten leben.

Ab 6 Jahren, Stiefel und einen Snack mitbringen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche