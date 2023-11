Marché de Noël – Cave Jaillance 355 avenue de la Clairette Die, 3 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Plus de 25 exposants producteurs locaux et drômois seront réunis le dimanche 3 décembre de 10h à 18h sur le parking de la cave – Cuvées spéciales dans la boutique. Animations..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

355 avenue de la Clairette

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



More than 25 local and Drôme producers will be exhibiting on Sunday December 3 from 10am to 6pm in the cellar parking lot – Special vintages in the boutique. Entertainment.

Más de 25 productores locales y de la Drôme expondrán el domingo 3 de diciembre de 10.00 a 18.00 h en el aparcamiento de la bodega – Añadas especiales en la tienda. Animación.

Mehr als 25 Aussteller, die lokale Produzenten und Produzenten aus der Drôme sind, werden am Sonntag, den 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Weinkellers versammelt sein – Besondere Cuvées im Laden. Animationen.

