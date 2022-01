3537 x Little Sun 3537, 28 janvier 2022, Paris.

du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier à 3537

Une installation solaire illuminera la cour du **3537** pour nous interpeller et nous inviter à agir pour l’environnement, dans le cadre du dernier évènement de Brûlures, à Paris **du 28 au 30 janvier 2022.** **3537** est heureux de vous dévoiler le dernier opus de Brûlures, sa saison de weekends pour le climat, qui se tiendra **du 28 au 30 janvier,** mettant à l’honneur l’association **Little Sun**, qui œuvre pour un accès universel à l’énergie propre. Une installation artistique pensée et réalisée par l’équipe du 3537, illuminera la cour de l’Hôtel de Coulanges, nous invitant collectivement à agir en faveur d’un monde plus durable. Composée de 500 lampes solaires Little Sun, cette installation défend ainsi le droit à une énergie propre pour tous. Le dernier weekend de janvier sera entièrement dédié à Little Sun. Dans le hub, une série de courts-métrages, Fast Forward sera projetée. Cinq artistes y partagent leurs rêves pour un monde régénératif, au Sénégal, en Éthiopie et aux États-Unis. Cette série a été produite dans le cadre du programme de Little Sun pour la culture, invitant des artistes à écrire de nouveaux récits sur le changement climatique. L’objectif est de renverser la perspective uniquement factuelle, pour créer un dialogue plus intime et rempli d’espoir, pour un monde prospérant grâce à l’énergie solaire. Little Sun est une association créée en 2012 pour fournir une énergie propre et abordable aux personnes privées d’accès à l’électricité, notamment en Afrique. Elle vise également à inspirer chaque citoyen, et à inciter à l’engagement pour le climat. Créée par l’artiste Olafur Eliasson et l’ingénieur Frederik Ottesen, Little Sun a fourni une énergie propre à plus de 4 millions de personnes en Afrique subsaharienne, permettant ainsi plus de 139 millions d’heures d’études supplémentaires pour les enfants, des économies de 175 millions de dollars pour les foyers et une réduction d’un million de tonnes d’émissions de CO₂. En travaillant main dans la main avec des entrepreneurs locaux, Little Sun a permis de créer plus d’une centaine d’emplois, et a été une source de revenus pour les communautés rurales subsahariennes, en particulier pour les femmes. En accueillant ce projet qui a changé le quotidien de millions de personnes, 3537 signe encore un opus de Brûlures, sa saison de weekends pour le climat. En quelques mois, 3537 est devenu un lieu où ceux qui pensent le monde de demain peuvent se retrouver. Selon Adrian Joffe, son directeur, _“c’est une véritable fierté d’accueillir le projet Little Sun au 3537. La vocation de 3537 est d’encourager ces projets artistiques à impact, de leur donner le plus bel écrin de mise en lumière afin que tout le monde puisse les découvrir et agir.”_ John Heller, le directeur de Little Sun ajoute : _“Nous sommes ravis de faire partie de la saison de weekends pour le climat de 3537. Faire porter notre voix auprès des acteurs culturels amplifie notre action, afin de proposer des solutions pour répondre aux inégalités d’accès à l’énergie, de fournir des énergies renouvelables à ceux qui en ont le plus besoin. Nos soutiens nous permettent de fournir toujours plus d’énergie solaire aux agriculteurs, aux étudiants, aux médecins et infirmiers, aux réfugiés dans les zones rurales.”_ **Little Sun** Créée en 2012 par l’artiste Olafur Eliasson et l’ingénieur Frederik Ottesen, Little Sun est une association ayant pour objectif de fournir une énergie propre et accessible aux 800 millions de personnes privées d’accès à l’électricité, et qui invite les citoyens à s’engager pour la cause climatique. Little Sun distribue des sources d’énergie, crée et met en oeuvre des programmes centrés autour des énergies renouvelables et conduit des campagnes citoyennes partout dans le monde ; en s’alliant avec des spécialistes de l’énergie solaire, des artistes, des entreprises, des gouvernements, des communautés locaux et d’autres associations, elle oeuvre rendre possible, un accès universel à l’énergie propre. Little Sun intervient principalement en Éthiopie, au Sénégal et en Zambie, s’appuyant sur les expertises locales. En partenariat avec des acteurs locaux, Little Sun intervient aussi au Nigeria, au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya et en Afrique du Sud. Ses bureaux sont situés à New York, Berlin, Addis Ababa et à Lusaka. Pour en savoir plus et apporter votre soutien : littlesun.org **3537:** **Latif Samassi, RP 3537** **[latif.samassi@dsm-p.com](mailto:latif.samassi@dsm-p.com)** **+33 6 09 55 69 17** **Little Sun:** **Romane Guégan, RP Senior** **[Romane@littlesun.org](mailto:Romane@littlesun.org)** **+33 6 11 59 11 72**

Entrée libre

3537 est heureux de présenter une installation artistique pensée et réalisée par son équipe.

3537 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 Paris Quartier Saint-Gervais



