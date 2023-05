3537 présente : PAST BONES PRESENT FLESH FUTURE OMEN, 21 mai 2023, .

.Tout public. gratuit En accès libre de 11h à 19h du lundi au dimanche

Vernissage le 3 février de 18h à 22h

PASSING, la performance écrite par Flávio Juán et Corey Scott-Gilbert

sera performée par Flávio Juán Nùñez

les 11 & 12 février partir de 20h.

Places disponibles : https://shotgun.live/fr/events/passing-performance-par-flavio-juan-nunez

3537

35-37 Rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris

Flávio Juán Nùñez et Laurent Tijou présentent du 3 au 13 février 2022 au sein de l’espace 35/37, une exposition rétrospective exclusive de leurs travaux jamais encore présentés au public regroupant dix années de recherches et d’explorations à travers des ensembles photographiques, sculpturaux et performatifs spécialement conçus pour cet espace.

PAST BONES PRESENT FLESH FUTURE OMEN est une expérience sensorielle qui se vit à travers plusieurs dimensions : celle de la visite du lieu grâce à l’exposition de sculptures et de photographies, celle de la lecture grâce la publication d’un livre d’artiste édité en série limitée et celle de l’expérience de la performance avec la présentation de PASSING, les 11 et 12 février 2022, une pièce performée par Flávio Juán Nùñez et écrite par Flávio Juán et Corey Scott-Gilbert.

La rencontre entre Flávio Juán Nùñez et Laurent Tijou a eu lieu en 2015 et a donné naissance à une collaboration artistique et une production artisanale continues de pièces de bijouterie pour les collections de Haute Couture de la Maison Jean Paul Gaultier. Ce dialogue autour des savoir-faire et des artisanats traditionnels a permis à Flávio Juán de s’établir comme Maître artisan d’Art sculpteur sur cuir. A travers les prouesses techniques nées de leur conversation, Laurent a pu développer pour le patrimoine de la maison des pièces exceptionnelles qui sont devenues des démonstrations d’innovations techniques et de transformations artisanales.

Depuis 10 ans Flávio Juán développe un propos performatif et sculptural issu de la gestuelle artisanale, du rituel de sublimation du corps dans un rapport premier à la matière et votif à l’objet. Le dialogue de la parure corporelle initié avec Laurent à travers les pièces de Haute Couture a permis de développer le bijou à l’échelle de la sculpture et celle-ci à l’échelle de la performance in-situ dans ce qu’ils définissent comme des landscape photo-performances.

Après avoir accompli des apprentissages de taxidermiste-naturaliste, sellier-harnacheur et fourreur-coupeur, Flávio Juán poursuit un cursus d’études supérieures d’ingénierie en technologies des arts appliqués et travaille en qualité d’Artisan-chercheur pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la préservation des traditions artisanales.

Designer textile et styliste-modéliste diplômé de La Cambre, Flávio Juán obtient ensuite un diplôme de créateur-concepteur, designer vêtement de l’Institut Français de La Mode. Il est lauréat de la première édition du Prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode en 2014.

Durant ses douze années de carrière dans la Haute Couture, Flávio Juán a travaillé comme designer et artisan-façonnier pour les maisons Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Haider Ackermann, Martin Margiela, Hermes, Chanel, Viktor & Rolf, Loewe, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Louis Vuitton, Christian Dior sous la direction artistique de Raf Simons et pour Lanvin avec Alber Elbaz.

Après des études de costumier-théâtre et de styliste-modéliste, Laurent Tijou s’est établi au sein de l’univers de la bijouterie en développant des pièces uniques de céramiques façonnées à la main avec Delphine Charlotte Parmentier. Il a accompli trente-cinq années de carrière en qualité d’artisan d’art dans la Haute Couture pour les maisons parisiennes Martin Margiela, Mugler, Montana, Chanel, John Galliano, Yohji Yamamoto, Chloé, Christian Lacroix, Swarowski, Ungaro, Lanvin, Nina Ricci et Valentino. Il a rejoint le studio de la maison Jean Paul Gaultier en qualité de designer bijoux en 2005, pour en prendre ensuite la direction en 2010 jusqu’au départ de Jean Paul Gaultier en janvier 2020.

