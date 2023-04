Le Dîner So Magic 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Le Dîner So Magic 352 village de Bréca 44410 St lyphard, 28 avril 2023, St lyphard. Le Dîner So Magic Vendredi 28 avril, 20h00 352 village de Bréca 44410 St lyphard Menu adulte: 85 L’Auberge de Bréca vous donne rendez-vous pour un dîner exceptionnel avec un talentueux magicien qui proposera une prestation « Close Up » durant le repas mais aussi un Show magistral en fin de soirée mêlant mentalisme et effets hypnotiques ! Un menu « Surprise » sera concocté par le Chef Christopher afin de régaler vos yeux comme vos papilles ! MENU – Cocktail étincelant

Champagne fruits – Premier sort …

Crème brulée

Foie Gras – Occultisme

Ile flottante à la vanille bourbon

Saint-Jacques, asperges blanches – Illusion

Religieuse au caramel

Volaille, champignons, risotto – Dernier coup de bluff !

Bien gratiné

Fruits, sabayon, champagne – Coupe ou boisson chaude 352 village de Bréca 44410 St lyphard 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 42 »}, {« type »: « email », « value »: « aubergedebreca@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auberge-breca.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/le-diner-so-magic-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

