La Soirée So Magic 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

La Soirée So Magic 352 village de Bréca 44410 St lyphard, 28 avril 2023, St lyphard. La Soirée So Magic Vendredi 28 avril, 20h00 352 village de Bréca 44410 St lyphard Participation: 60 L’Auberge de Bréca vous donne rendez-vous pour une soirée tapas avec un talentueux magicien qui proposera une prestation « Close Up » durant le cocktail mais aussi un show magistral en fin de soirée mêlant mentalisme et effets hypnotiques. 352 village de Bréca 44410 St lyphard 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 42 »}, {« type »: « email », « value »: « aubergedebreca@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auberge-breca.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-soiree-so-magic-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-29T06:00:00+02:00

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-29T06:00:00+02:00 LOISIRS SPECTACLESTEMPSFORTS

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu 352 village de Bréca 44410 St lyphard Adresse 352 village de Bréca 44410 St lyphard Ville St lyphard Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard

352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st lyphard/

La Soirée So Magic 352 village de Bréca 44410 St lyphard 2023-04-28 was last modified: by La Soirée So Magic 352 village de Bréca 44410 St lyphard 352 village de Bréca 44410 St lyphard 28 avril 2023 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique