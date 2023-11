MARCHE DE NOËL – DOMAINE DE LA RESCLAUZE 351 Chemin de Ronis Caux, 9 décembre 2023, Caux.

Caux,Hérault

Marché de Noël au Domaine de la Resclauze !

De nombreux exposants, créateurs, trufficulteurs, chocolatier, torréfacteur, foie gras…..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

351 Chemin de Ronis

Caux 34720 Hérault Occitanie



Christmas market at the Domaine de la Resclauze !

Many exhibitors, designers, truffle makers, chocolate makers, roasters, foie gras….

Mercado de Navidad en el Domaine de la Resclauze

Numerosos expositores, diseñadores, truferos, chocolateros, tostadores, foie gras….

Weihnachtsmarkt auf der Domaine de la Resclauze!

Zahlreiche Aussteller, Designer, Trüffelzüchter, Chocolatier, Kaffeeröster, Foie Gras….

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE