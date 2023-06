Soirée latino 350 rue des Marguerites Alixan, 8 juillet 2023, Alixan.

Alixan,Drôme

Soirée Latino organisée en partenariat avec Radio RMJ Topical

Invité Harry Albert danseur chorégraphe, Dj Tovo



Ateliers Worshops : 20h-21h : Kisomba

21h-22h : Salsa



Entrée : 10€



Infos et réservations au 07 49 78 02 62.

2023-07-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

350 rue des Marguerites Aire de Bayanne

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Latino evening organized in partnership with Radio RMJ Topical

Guest Harry Albert dancer-choreographer, Dj Tovo



Workshops Worshops : 20h-21h : Kisomba

9-10pm: Salsa



Admission: 10?



Infos and reservations at 07 49 78 02 62

Velada latina organizada en colaboración con Radio RMJ Topical

Invitado Harry Albert bailarín-coreógrafo, Dj Tovo



Talleres: 8-9pm: Kisomba

9-10pm: Salsa



Entrada: 10?



Información y reservas en el 07 49 78 02 62

Latino-Abend in Zusammenarbeit mit Radio RMJ Topical organisiert

Gast Harry Albert Tänzer Choreograph, Dj Tovo



Workshops Worshops: 20h-21h: Kisomba

21-22 Uhr: Salsa



Eintritt: 10?



Infos und Reservierungen unter 07 49 78 02 62

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme