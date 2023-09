Soirée Cabaret au Camping des Sources 350 Route du Mouliot Eugénie-les-Bains, 11 octobre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Soirée cabaret au camping des sources à Eugénie les bains le mercredi 11 octobre à 19h30 Inscription au camping ou à l’OT.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 23:00:00. EUR.

350 Route du Mouliot

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening at the Sources campsite in Eugénie-les-Bains on Wednesday, October 11 at 7.30pm Registration at the campsite or at the Tourist Office

Velada de cabaret en el camping Sources de Eugénie les bains el miércoles 11 de octubre a las 19.30 h Inscripciones en el camping o en la Oficina de Turismo

Kabarettabend auf dem Campingplatz des sources in Eugénie les bains am Mittwoch, den 11. Oktober um 19:30 Uhr Anmeldung auf dem Campingplatz oder im Tourismusbüro

