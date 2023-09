Soirée Cabaret au Camping des Sources 350 Route du Mouliot Eugénie-les-Bains, 27 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Soirée cabaret au camping des sources à Eugénie les bains le mercredi 27 septembre à 19h30.

Avec David Nemetz chanteur, au menu pour 17€ sangria, pêche au thon et sa macédoine, paëlla maison, fromage, glace et café. Inscription au camping ou à l’OT.

2023-09-27

350 Route du Mouliot

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening at the Camping des Sources in Eugénie les Bains on Wednesday, September 27 at 7:30pm.

With singer David Nemetz, on the menu for 17? sangria, tuna fish with macédoine, home-made paëlla, cheese, ice cream and coffee. Registration at the campsite or at the Tourist Office

Velada de cabaret en el camping Sources de Eugénie-les-Bains el miércoles 27 de septiembre a las 19.30 h.

Con el cantante David Nemetz, en el menú de 17? sangría, atún y macedoine, paëlla casera, queso, helado y café. Inscripciones en el camping o en la Oficina de Turismo

Kabarettabend im Camping des Sources in Eugénie les bains am Mittwoch, den 27. September um 19:30 Uhr.

Mit David Nemetz als Sänger. Das Menü kostet 17 Euro: Sangria, Thunfisch mit Mazedonien, hausgemachte Paella, Käse, Eis und Kaffee. Anmeldung auf dem Campingplatz oder beim Fremdenverkehrsamt

