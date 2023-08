Soirée Cabaret au Camping des Sources 350 Route du Mouliot Eugénie-les-Bains, 13 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Soirée Cabaret le mercredi 13 septembre à 19h30 en terrasse à la peña du Camping des Sources avec notre chanteur Cyril et sa danseuse.

Au menu pour 17€ sangria et vin compris : apéritif sangria maison, melon, jambon frais à la broche et sa piperade, fromage du pays (pur brebis) et glace.

Ouvert à tous, inscriptions au camping ou au 05.58.45.68.36.

2023-09-13

350 Route du Mouliot

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening on Wednesday September 13 at 7.30pm on the terrace of the Camping des Sources peña with our singer Cyril and his dancer.

On the menu for 17? including sangria and wine: aperitif with homemade sangria, melon, fresh ham on the spit with piperade, local cheese (pure ewe’s milk) and ice cream.

Open to all, bookings at the campsite or on 05.58.45.68.36

Velada de cabaret el miércoles 13 de septiembre a las 19.30 h en la terraza de la peña Camping des Sources con nuestro cantante Cyril y su bailarina.

En el menú de 17? con sangría y vino incluidos: aperitivo con sangría casera, melón, jamón fresco al espeto con piperrada, queso local (pura leche de oveja) y helado.

Abierto a todos, reservas en el camping o en el 05.58.45.68.36

Kabarettabend am Mittwoch, den 13. September um 19:30 Uhr auf der Terrasse der Peña des Camping des Sources mit unserem Sänger Cyril und seiner Tänzerin.

Das Menü für 17? inklusive Sangria und Wein: Aperitif mit hausgemachter Sangria, Melone, frischer Schinken am Spieß mit Piperade, Käse aus der Region (reiner Schafskäse) und Eis.

Für alle offen, Anmeldung auf dem Campingplatz oder unter 05.58.45.68.36

