Récital à quatre mains 350 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon, dimanche 24 mars 2024.

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

Une fin d’après-midi, un piano et quatre mains formées par le duo d’artistes Chrystel Saussac et Philippe Marty…une même sensibilité pour un programme romantique et post-romantique tout en nuances et en couleurs.

Allant de Robert Schumann (Bilder aus Osten) à Franz Schubert (Lebensstürme Allegro), de Anton Dvorak (Danses Slaves) à Serguei Rachmaninov (6 pièces), les deux pianistes dialogueront avec passion interprétant les plus grands compositeurs des XIXe et XXe siècles.

Par Chrystel Saussac et Philippe Marty

Réservation en ligne.

EUR.

350 Chemin de la Verchère Espace la Verchère

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)