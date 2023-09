Stage artistique – carnet de croquis 350 Chemin de Bessou Clermont-Dessous, 7 octobre 2023, Clermont-Dessous.

Clermont-Dessous,Lot-et-Garonne

Envie de vivre un week-end sous le signe de la nature et de l’art? Alors ce stage est fait pour vous! Les terrasses de Bessou vous accueillent en compagnie de l’atelier d’art itinérant « Art roulettes » pour vous emmener à la découverte de votre créativité au rythme de la nature!

Matériel fourni, nuit et petit-déjeuner inclus.

Sur inscription.

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . EUR.

350 Chemin de Bessou Les terrasses de Bessou

Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Want to spend a weekend surrounded by nature and art? Then this workshop is for you! Les Terrasses de Bessou welcomes you in the company of the « Art Roulettes » travelling art workshop, to take you on a voyage of discovery of your own creativity at the rhythm of nature!

Materials supplied, overnight stay and breakfast included.

On booking

¿Le gustaría pasar un fin de semana rodeado de naturaleza y arte? Entonces, ¡este es su curso! Las terrazas de Bessou le dan la bienvenida en compañía del taller de arte itinerante « Art roulettes » para llevarle a descubrir su creatividad al ritmo de la naturaleza

Material proporcionado, pernoctación y desayuno incluidos.

Inscripción obligatoria

Hast du Lust, ein Wochenende im Zeichen der Natur und der Kunst zu erleben? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie! Die Terrassen von Bessou empfangen Sie in Begleitung des mobilen Kunstateliers « Art roulettes », um Sie auf eine Entdeckungsreise Ihrer Kreativität im Rhythmus der Natur mitzunehmen!

Material wird gestellt, Übernachtung und Frühstück sind inbegriffen.

Nach Anmeldung

