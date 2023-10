Marché de Noël 350 chemin de Barbaras Bouchet, 26 novembre 2023, Bouchet.

Bouchet,Drôme

De nombreux exposants, artisans, producteurs seront là. Egalement des animations, promenades en calèche, petite restauration et surtout la venue du Père Noël !.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

350 chemin de Barbaras Domaine du Petit Barbaras

Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Many exhibitors, craftsmen and producers will be there. There will also be entertainment, horse-drawn carriage rides, snacks and, of course, Santa Claus!

Habrá numerosos expositores, artesanos y productores. También habrá animación, paseos en coche de caballos, aperitivos y, por supuesto, ¡Papá Noel!

Zahlreiche Aussteller, Handwerker und Produzenten werden anwesend sein. Außerdem gibt es Animationen, Kutschfahrten, kleine Snacks und vor allem den Weihnachtsmann!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence