Rendez-vous à la ferme : Les P’tits cuisinés de Castillon 350 Camin de Laudignou Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn), 11 août 2023, Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn).

Explications sur la vie à la ferme avec les différents aspects, préparation aux cultures, nourriture donnée et cultivée sur la ferme (autoconsommation), visite des pacages des bêtes et participation à la tétée des veaux sous la mère. Cette ferme à taille humaine pratique une agriculture conventionnelle et œuvre pour le bien-être des animaux. Dégustation des conserves maison..

350 Camin de Laudignou Les p’tits cuisinés de Castillon

Explanations on the life on the farm with the different aspects, preparation to the cultures, food given and cultivated on the farm (self-consumption), visit of the pastures of the animals and participation in the suckling of the calves under the mother. This human-sized farm practices conventional agriculture and works for the well-being of the animals. Tasting of home-made preserves.

Explicaciones sobre los distintos aspectos de la vida en la granja, preparación para el cultivo, alimentos dados y cultivados en la granja (autoconsumo), visita a los pastos del ganado y participación en la lactancia de los terneros. Esta granja de tamaño humano utiliza métodos de cría convencionales y trabaja para garantizar el bienestar de los animales. Degustación de conservas caseras.

Erklärungen zum Leben auf dem Bauernhof mit den verschiedenen Aspekten, Vorbereitung auf den Anbau, gespendete und auf dem Hof angebaute Lebensmittel (Eigenverbrauch), Besuch der Weiden der Tiere und Teilnahme am Füttern der Kälber unter der Mutter. Dieser überschaubare Bauernhof betreibt konventionelle Landwirtschaft und setzt sich für das Wohlergehen der Tiere ein. Verkostung der hausgemachten Konserven.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn