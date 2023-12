La porte d’Ensor 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement, 22 mars 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-23

Un champ de liberté esthétique et l’opportunité de réunir 9 artistes..

C’est donc en hommage à James Ensor, que j’ai conçu cette création, qui représente un champ de liberté esthétique et l’opportunité de réunir 9 artistes, danseurs et danseuses, acteurs et actrices, chanteur lyrique et musicien.



Une porte s’ouvre et se referme. Des hommes habillés en noir entrent, et sortent. Il y a dans cet acte un secret, une étrangeté, une curiosité. Qui sont ces personnages ? Qu’y a-t-il derrière cette porte ?



Comme toutes les autres, elle recèle un secret.



Puis cette porte s’ouvrira encore et défileront indéfiniment des figures cérémoniales, des cortèges, des visions parfois tragiques, parfois oniriques, ou drôles : toujours picturales.



​Distribution

Texte et dramaturgie Marion Coutris



Mise en scène et scénographie Serge Noyelle



Musique Marco Quesada, Patrick Cascino et Purcell, Monteverdi, Haendel



Adaptation lyrique et accordéon Rémy Brès-Feuillet





Avec : Lucas Bonetti, Rémy Brès-Feuillet, Marion Coutris, Nino Djerbir, Andrés García Martínez, Camille Noyelle, Jeanne Noyelle, Hugo Olagnon, Geneviève Sorin, Kadi Tir, Noël Vergès.



​



Musique enregistrée : Patrick Cascino (piano), Didier Lévêque (accordéon), Marco Quesada (guitare), Charly Thomas (contrebasse).



​



Co-production Théâtre des Calanques et Groupe 444.



Cette création sera créée au Théâtre des Calanques en mars-avril 2024.

35 Traverse de Carthage Théâtre des Calanques

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



