Le Tartuffe 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement, 1 février 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-03

La pièce est une description aiguisée de la confusion des moeurs d’une société française qui anticipe déjà les mutations à venir.

Le Tartuffe est probablement la pièce la plus connue de Molière, la plus controversée aussi tant le roman de sa création prit entre 1664 et 1669 la forme d’une affaire d’État. C’est que l’on ne touche pas impunément à la critique d’une religion. Qu’entre le Roi louis XIV et les guildes religieuses radicales, le torchon brûle.



​Molière, au sommet de sa gloire, en fait les frais, mais parvient finalement à faire jouer l’intégralité de sa pièce – certes remaniée – qui devient immédiatement le succès qu’on lui sait, et ne faiblira pas.



Il n’a de cesse depuis, de précéder l’actualité : le patronyme de son personnage principal devenant aussi le nom de tous les hypocrites nimbés d’une gloire morale injustifiée. Les imposteurs mondains, les fondamentalistes cyniques.



35 Traverse de Carthage Théâtre des Calanques

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille