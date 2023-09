Le Tartuffe 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement, 30 novembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La pièce est une description aiguisée de la confusion des moeurs d’une société française qui anticipe déjà les mutations à venir..

2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

35 Traverse de Carthage Théâtre des Calanques

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The play is a sharp description of the confused mores of a French society that is already anticipating the changes to come.

La obra es una aguda descripción de las confusas costumbres de una sociedad francesa que ya anticipa los cambios que se avecinan.

Das Stück ist eine scharfe Beschreibung der verwirrenden Sitten in einer französischen Gesellschaft, die bereits die kommenden Veränderungen vorwegnimmt.

Mise à jour le 2023-09-01 par Ville de Marseille