Journées Européennes du Patrimoine : Découverte des merveilles de l’église de la Madeleine 35 Rue Victor Hugo Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Visites commentées gratuites et sans inscription des merveilles de l’église de la Madeleine. Durée 1h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

35 Rue Victor Hugo Eglise de la Madeleine

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Free guided tours of the wonders of the Madeleine church, no registration required. Length: 1 hour.

Visitas guiadas gratuitas a las maravillas de la iglesia de la Madeleine, sin inscripción previa. Duración: 1 hora.

Kostenlose, kommentierte Besichtigungen ohne Anmeldung der Wunder der Magdalenenkirche. Dauer: 1 Stunde.

