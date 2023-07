Découverte des merveilles de l’église de la Madeleine 35 Rue Victor Hugo Mont-de-Marsan, 3 août 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Visite guidée commentée des merveilles de l’église de la Madeleine. Sans inscription..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 11:00:00. .

35 Rue Victor Hugo

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the wonders of the Madeleine church. No registration required.

Visita guiada a las maravillas de la iglesia de la Madeleine. No es necesario inscribirse.

Kommentierte Führung durch die Wunder der Magdalenenkirche. Ohne Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Mont-de-Marsan