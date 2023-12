EXPOSITION: SIMONE VEIL, L’IMMORTELLE 35 rue Tartifume Pornic, 4 avril 2024, Pornic.

Exposition organisée par la médiathèque Armel de Wismes.

Planches de la bande dessinée éponyme.

Cette exposition reprend les planches de la bande dessinée de Pascal Bresson « Simone Veil l’immortelle ». Cet album est un vibrant hommage à Simone Veil, figure féministe populaire et discrète. Le récit s’attache aux temps forts de sa vie, de la loi pour l’IVG défendue à l’assemblée nationale, à son enfance à Nice avant d’être déportée avec sa famille. Pascal Bresson a rencontré à plusieurs Simone Veil et vient de publier Simone Veil et ses sœurs, les Inséparables.

L’auteur sera présent durant le 1er week-end de l’expo pour assister à l’inauguration du Pôle social Simone Veil et rencontrer nos lecteurs le vendredi 22 mars.

Rencontre avec Pascal Bresson

Rencontre-conférence avec l’auteur de « Simone Veil, l’immortelle » et « Simone Veil et ses sœurs », suivie d’une séance de dédicaces (le 22 mars)

Pascal Bresson présente son travail de scénariste au travers des échanges qu’il a eus avec Simone Veil, Beate et Serge Klasfeld.

Médiathèque Armel de Wismes, dans le cadre de l’exposition, à 20h, sur réservation

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



