EXPOSITION COLLÉGIALE SUR LE JAPON 35 rue Tartifume Pornic, mercredi 7 février 2024.

Pornic Loire-Atlantique

Début : 2024-02-07

fin : 2024-02-07

Exposition collégiale sur le japon avec la participation de 5 associations artistiques locales, organisée par la médiathèque Armel de Wismes.

5 associations d’artistes:

– Arts des Escaliers

– Boz’Art

– Pinceau Palette en Retz

– L’atelier des Terres nobles

– Arts en Retz

L’évènement met en avant 7 à 9 tableaux par association, couvrant toutes les techniques et tous les supports dans le cadre de la thématique trimestrielle sur le Japon.

Cette exposition est l’occasion pour les acteurs artistiques pornicais de se rencontrer et d’échanger : ils installent et désinstallent les tableaux au même moment et tous ensemble.

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



