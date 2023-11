CONTES MUSIQUES ET P’TITES BRIOCHES 35 rue Tartifume Pornic, 20 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Musiques et contes gourmands pour un Noël à croquer, avec la participation de l’école municipale de musique, suivis d’un goûter..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:30:00. .

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Gourmet music and storytelling for a tasty Christmas, with the participation of the municipal music school, followed by a snack.

Música sabrosa y cuentos para una Navidad sabrosa, con la participación de la escuela municipal de música, seguida de una merienda.

Gourmet-Musik und -Geschichten für ein Weihnachtsfest zum Anbeißen, unter Mitwirkung der städtischen Musikschule, gefolgt von einem Imbiss.

Mise à jour le 2023-11-17 par eSPRIT Pays de la Loire