RENCONTRE DEDICACE: DAVID PÉRIMONY 35 rue Tartifume Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Rencontre avec l’auteur de BD David Périmony, auteur de « Billy Symphony », suivie d’une séance de dédicaces..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 17:00:00. .

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Meet comics writer David Périmony, author of « Billy Symphony », followed by a book signing.

Encuentro con el guionista de cómics David Périmony, autor de « Billy Symphony », seguido de una firma de libros.

Treffen mit dem Comicautor David Périmony, Autor von « Billy Symphony », gefolgt von einer Signierstunde.

