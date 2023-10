CONCERT THE MACADAM SINGERS 35 rue Tartifume Pornic, 24 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Cinéma US en chansons, par les Macadam Singers..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. .

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



US cinema in song, by the Macadam Singers.

El cine estadounidense en canciones, por los Macadam Singers.

US-Kino in Liedern, von den Macadam Singers.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire