QUIZZ MUSICAL 35 rue Tartifume Pornic, 17 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Vous aimez la chanson française d’hier et d’aujourd’hui ? Cette soirée est faite pour vous : en équipe, vous vous affronterez pour retrouver quelles femmes se cachent derrière ces paroles ou ces musiques.

.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

35 rue Tartifume Médiathèque Armel de Wismes

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you love French chanson, past and present? This is the evening for you: in teams, you’ll compete to find the women behind the lyrics and music.

¿Le gusta la chanson francesa de ayer y de hoy? Por equipos, competirán para descubrir qué mujeres se esconden detrás de las letras y la música.

Sie mögen französische Chansons von gestern und heute? Dann ist dieser Abend genau das Richtige für Sie: In Teams treten Sie gegeneinander an, um herauszufinden, welche Frauen sich hinter diesen Texten oder dieser Musik verbergen.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire