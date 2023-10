Cave de Noël : Visite plaisirs de Noël 35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen, 25 novembre 2023, Vœgtlinshoffen.

Vœgtlinshoffen,Haut-Rhin

Partez à la découverte de nos caves, suivie d’une dégustation de 7 vins pour les adultes et une boisson sans alcool au choix pour les enfants, en accord avec les mets traditionnels alsaciens de Noël.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

35 rue Roger Frémeaux

Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est



Take a tour of our cellars, followed by a tasting of 7 wines for adults and a non-alcoholic drink of your choice for children, to match traditional Alsatian Christmas dishes

Visita de nuestras bodegas, seguida de una degustación de 7 vinos para los adultos y de una bebida sin alcohol a elegir para los niños, para maridar con platos tradicionales alsacianos de Navidad

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch unsere Weinkeller, gefolgt von einer Weinprobe mit 7 Weinen für Erwachsene und einem alkoholfreien Getränk nach Wahl für Kinder, passend zu den traditionellen elsässischen Weihnachtsgerichten

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach