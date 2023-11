Boutique éphémère de Noël 35 Rue Renée de France Montargis, 1 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Pour la huitième année consécutive, l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis met en place dans ses locaux, une boutique éphémère de Noël durant tout le mois de Décembre..

2023-12-01 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

35 Rue Renée de France

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



For the eighth year running, the Montargis Tourist Office is setting up an ephemeral Christmas boutique on its premises throughout December.

Por octavo año consecutivo, la Oficina de Turismo de Montargis instala en sus locales una efímera boutique navideña durante todo el mes de diciembre.

Im achten Jahr in Folge richtet das Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis in seinen Räumlichkeiten eine vorübergehende Weihnachtsboutique ein, die den ganzen Monat Dezember über geöffnet ist.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT MONTARGIS