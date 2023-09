Visite guidée: Histoire et Patrimoine Juif 35 Rue Maubec Bayonne, 4 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dès la fin du 16e siècle, des juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent au faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Laissez-vous conter une riche aventure humaine, sociale et culturelle et poussez la porte de deux Monuments historiques : le mikvé, bain rituel et la synagogue. Découvrez ensuite le musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suares..

2024-01-04 fin : 2024-01-04 16:30:00. EUR.

35 Rue Maubec Devant le Musée du Judaisme Bayonnais

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the end of the 16th century, Jews from Portugal fleeing the Inquisition settled in Bayonne?s faubourg Saint-Esprit. Let us tell you about a rich human, social and cultural adventure, and push open the doors of two historic monuments: the mikveh (ritual bath) and the synagogue. Then discover the Suzanne and Marcel Suares Museum of Bayonne Judaism.

A finales del siglo XVI, los judíos portugueses que huían de la Inquisición se instalaron en el faubourg Saint-Esprit de Bayona. Permítanos contarle la historia de una rica aventura humana, social y cultural, y abrirle de par en par las puertas de dos monumentos históricos: el mikvé (baño ritual) y la sinagoga. A continuación, descubra el Museo del Judaísmo de Bayona Suzanne y Marcel Suares.

Jahrhunderts ließen sich Juden aus Portugal, die vor der Inquisition geflohen waren, im Vorort Saint-Esprit in Bayonne nieder. Lassen Sie sich von einem reichen menschlichen, sozialen und kulturellen Abenteuer erzählen und öffnen Sie die Tür zu zwei historischen Monumenten: der Mikwe, einem Ritualbad, und der Synagoge. Entdecken Sie anschließend das Museum des Bayonner Judentums Suzanne und Marcel Suares.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bayonne