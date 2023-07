Visite guidée: Musée du Judaisme 35 Rue Maubec Bayonne, 13 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès se situe au sein du quartier bayonnais de Saint-Esprit, dans le pavillon latéral ouest de la synagogue (propriété de l’Association Cultuelle Israélite de Bayonne-Biarritz / ACIBB).

Ce musée retrace l’histoire et les traditions du judaïsme bayonnais et évoque la place de cette communauté dans la cité. Le rez-de-chaussée permet de découvrir l’histoire des Juifs de Bayonne, de leur arrivée au 16ème siècle jusqu’à nos jours. Au 1er étage, la vie quotidienne des familles juives bayonnaises est évoquée à travers une sélection d’objets emblématiques, d’hier et d’aujourd’hui. La durée de la viiste guidée est d’une heure..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 11:30:00. EUR.

35 Rue Maubec Devant la porte d’entrée du Musée

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Suzanne et Marcel Suarès Museum of Bayonne Judaism is located in the Saint-Esprit district of Bayonne, in the west side pavilion of the synagogue (owned by the Association Cultuelle Israélite de Bayonne-Biarritz / ACIBB).

The museum retraces the history and traditions of Bayonne Judaism and evokes the community?s place in the city. On the first floor, visitors can discover the history of Bayonne?s Jews, from their arrival in the 16th century to the present day. On the 1st floor, the daily life of Bayonne?s Jewish families is evoked through a selection of emblematic objects, past and present. The guided tour lasts one hour.

El Museo del Judaísmo de Bayona Suzanne y Marcel Suarès está situado en el barrio de Saint-Esprit de Bayona, en el pabellón oeste de la sinagoga (propiedad de la Association Cultuelle Israélite de Bayonne-Biarritz / ACIBB).

Este museo recorre la historia y las tradiciones del judaísmo de Bayona y evoca el lugar de esta comunidad en la ciudad. La planta baja cuenta la historia de los judíos de Bayona, desde su llegada en el siglo XVI hasta nuestros días. En la 1ª planta, se evoca la vida cotidiana de las familias judías de Bayona a través de una selección de objetos emblemáticos, pasados y presentes. La visita guiada dura una hora.

Das Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès befindet sich im Stadtteil Saint-Esprit in Bayonne, im westlichen Seitenpavillon der Synagoge (Eigentum der Association Cultuelle Israélite de Bayonne-Biarritz / ACIBB).

Das Museum zeigt die Geschichte und die Traditionen des Judentums in Bayonne und beschreibt den Platz dieser Gemeinschaft in der Stadt. Im Erdgeschoss kann man die Geschichte der Juden in Bayonne von ihrer Ankunft im 16. Jahrhundert bis heute entdecken. Im ersten Stock wird das Alltagsleben der jüdischen Familien in Bayonne anhand einer Auswahl symbolträchtiger Objekte aus Vergangenheit und Gegenwart dargestellt. Die Führung dauert eine Stunde.

