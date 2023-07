Exposition : La Diaspora juive portugaise 35 Rue Maubec Bayonne, 10 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Exposition sur la diaspora juive portugaise.

Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h..

2023-07-10 fin : 2023-07-28 17:00:00. EUR.

35 Rue Maubec Synagogue

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition on the Portuguese Jewish diaspora.

Open Mondays, Wednesdays and Fridays, 2pm to 5pm.

Exposición sobre la diáspora judía portuguesa.

Abierta los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 17:00.

Ausstellung über die portugiesisch-jüdische Diaspora.

Geöffnet montags, mittwochs und freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr.

