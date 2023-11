#Animations Noël 2023 35 rue Lucas Vichy, 16 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Le Centre Commercial les Quatre vous invite à préparer Noël au cours de 3 journées thématiques..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

35 rue Lucas Centre Commercial les Quatre Chemins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Center Commercial les Quatre invites you to prepare for Christmas with 3 theme days.

El Centre Commercial les Quatre le invita a prepararse para la Navidad con 3 días temáticos.

Das Einkaufszentrum Les Quatre lädt Sie an drei Thementagen dazu ein, sich auf Weihnachten vorzubereiten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Vichy Destinations