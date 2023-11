Déambulation féérique « Le bal des cygnes » 35 Rue Lucas Vichy, 26 novembre 2023, Vichy.

Qui n’a jamais rêvé de donner vie à la danseuse de sa boîte à musique ?

Laissez-vous donc subjuguer par la beauté des danseuses cygnes accompagnées de leur casse-noisette pour valser, déambuler ou encore vous faire rêver..

2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 18:30:00. .

35 Rue Lucas Parvis des 4 Chemins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Who hasn’t dreamed of bringing the dancer in their music box to life?

Let yourself be captivated by the beauty of the swan dancers and their nutcrackers as they waltz, stroll and dream.

¿Quién no ha soñado alguna vez con dar vida a la bailarina de su caja de música?

Déjate cautivar por la belleza de las bailarinas cisne y su cascanueces mientras bailan el vals, pasean y te hacen soñar.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, die Tänzerin aus seiner Spieluhr zum Leben zu erwecken?

Lassen Sie sich von der Schönheit der Schwanentänzerinnen und ihrem Nussknacker überwältigen und tanzen Sie Walzer, gehen Sie spazieren oder lassen Sie sich träumen.

