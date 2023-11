Marché de producteurs 35 rue Lucas Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Marché de producteurs 35 rue Lucas Vichy, 18 novembre 2023, Vichy. Vichy,Allier Marché de producteurs en partenariat avec Allier Bourbonnais Attractivité..

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 19:00:00. .

35 rue Lucas Centre commercial les 4 chemins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ market in partnership with Allier Bourbonnais Attractivité. Mercado agrícola en colaboración con Allier Bourbonnais Attractivité. Bauernmarkt in Partnerschaft mit Allier Bourbonnais Attractivité. Mise à jour le 2023-11-13 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu 35 rue Lucas Adresse 35 rue Lucas Centre commercial les 4 chemins Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 35 rue Lucas Vichy latitude longitude 46.126269;3.42231

35 rue Lucas Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/