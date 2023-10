CINÉ-DÉBAT : « Média Crash », en présence de Luc HERMANN 35 rue Lucas Vichy, 10 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Projection du film « Média Crash. Qui a tué le débat public ? », en présence de Luc HERMANN, coréalisateur du film. Un évènement important pour tous ceux qu’intéressent à l’influence des industriels et des financiers sur les médias..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . .

35 rue Lucas Cinéma Etoile Palace

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film « Média Crash. Who killed the public debate? », in the presence of Luc HERMANN, co-director of the film. An important event for anyone interested in the influence of industrialists and financiers on the media.

Proyección de la película « Média Crash. ¿Quién mató al debate público? », en presencia de Luc HERMANN, codirector de la película. Un evento importante para cualquier persona interesada en la influencia de los industriales y financieros en los medios de comunicación.

Vorführung des Films « Média Crash. Wer hat die öffentliche Debatte getötet? », in Anwesenheit von Luc HERMANN, dem Co-Regisseur des Films. Eine wichtige Veranstaltung für alle, die sich für den Einfluss der Industrie und der Finanzwelt auf die Medien interessieren.

