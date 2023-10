Octobre rose 35 rue Lucas Vichy, 14 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dans le cadre d’octobre rose, la ligue contre le cancer de l’allier sera présente pour un après midi sensibilisation. Vous pouvez également faire un don à la ligue contre le cancer de l’allier via le QR Code..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

35 rue Lucas Centre-commercial les Quatre Chemins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of pink October, the Allier cancer league will be present for an afternoon to raise awareness. You can also make a donation to the ligue contre le cancer de l’allier via the QR Code.

En el marco del Octubre Rosa, la Liga contra el Cáncer de Allier estará presente durante una tarde para sensibilizar a la población. También puede hacer una donación a la ligue contre le cancer de l’allier a través del código QR.

Im Rahmen des Rosa Oktobers wird die Krebsliga des Departements Allier an einem Sensibilisierungsnachmittag anwesend sein. Sie können auch über den QR-Code an die Krebsliga Allier spenden.

Mise à jour le 2023-09-29 par Vichy Destinations