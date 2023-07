Albert Dupontel à Vichy ! 35 rue Lucas Vichy, 11 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

L’équipe du film est ravie de venir présenter à l’Etoile Palace le film « Second Tour », en présence du réalisateur et acteur Albert Dupontel !



Albert Dupontel échangera avec le public à l’issue de la projection.

2023-07-11 20:30:00 fin : 2023-07-11 23:30:00. EUR.

35 rue Lucas Cinéma Etoile Palace – Centre Commercial les 4 Chemins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The film team is delighted to present « Second Tour » at the Etoile Palace, in the presence of director and actor Albert Dupontel!



Albert Dupontel will chat with the audience after the screening

El equipo de la película se complace en presentar « Second Tour » en el Palacio de la Étoile, en presencia del director y actor Albert Dupontel



Albert Dupontel charlará con el público tras la proyección

Das Filmteam freut sich, im Etoile Palace den Film « Second Tour » in Anwesenheit des Regisseurs und Schauspielers Albert Dupontel zu präsentieren!



Albert Dupontel wird im Anschluss an die Vorführung mit dem Publikum diskutieren

Mise à jour le 2023-06-28 par Vichy Destinations