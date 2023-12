Nuit de la Lecture 35 Rue Henri Becquerel Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2024-01-20 18:00:00 à 22:00:00

fin : 2024-01-20 22:00:00 . En partenariat avec Anim’Actions Sud, Le Cercle, L’INSPE et Les Petits Débrouillards, les bibliothèques de Saint-Brieuc sont heureuses de vous convier à La Nuit de la Lecture dont le thème sera le corps : blind test, ateliers, jeux, jeux vidéo, lectures et plein d’autres aventures ! .

35 Rue Henri Becquerel Bibliothèque Albert Camus

Saint-Brieuc 22000

