Ami.e.s danseur.euse.s un super Dimanche aprèm se profile le 10 novembre à Clermont-Ferrand ! Au programme :Un Atelier à 15h pour bien se réveiller de la sieste avec la thématique: La valse dans toutes ses états:Durée : 1h45Descriptif :Travailler la valse dans ses différentes situations et exploer ses particularités. Comment faire pour tourner sans forcer? et sans perdre l’équilibre? Sans avoir le tournis? … Goûter auplaisir du tourbillon de la valse!Que faire avec les valses à 5 temps ou à 8 temps. Reconnaitre et entendre différents rythmes; et les explorer à travers le corps en mouvement.Vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas danser les valses proposés ensuite par le groupe Terroir Collapse. Un bal avec Terroir Collapse pour encore plus se réveiller: https://www.youtube.com/watch?v=MZLNq88FgFk mais il y en a plein d’autres: https://www.lacompagniedestubercules.com/copie-de-patates…Descriptif: Quand trois dignes représentants de leurs terroirs respectifs -le Piémontais Francesco Busso (vielle à roue), l’Auvergnat Loïc Etienne (accordéons diatoniques) et l’Alpin Robin Vargoz (violon) – acceptent de se frotter à l’univers musical chromato-psychédé-cinémato-néo-tonal de Sébastien Matharel (banjo), il en résulte un bal puissant et hypnotiqu Atelier à 15h, prix libre 8-12 € conseilléBal à 17h, prix conscient de 8€ -10€

