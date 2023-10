Bal Folk et atelier tango 35, Rue Fontgieve, Clermont-Ferrand (63), 28 octobre 2023, .

Bal Folk et atelier tango Samedi 28 octobre, 20h30 35, Rue Fontgieve, Clermont-Ferrand (63) 8-12€

Ami.e.s danseur.euse.s un délicieux bal est annoncé pour le 28 octobre à Clermont-Fd ! Au programme : Une initiation « pour mettre un brin de tango dans mon folk » animée par Rémy Tatard.Un bal avec Loop Trad et Emmaüs (https://www.youtube.com/watch?v=VqV2wyvnvos)et Rémy Tatard en solo ! (https://soundcloud.com/remy-tatard) Réservez votre soirée ! Salle de Clermont Tango, 35 rue Fontgiève 63 000 Clermont-FerrandInitiation à 19 h, prix libre 10 € conseilléBal à 21 h, prix conscient de 8€ à 12 € Infos: clermontfolk@gmail.comRéservation: https://www.helloasso.com/associations/clermont-folk/

source : événement Bal Folk et atelier tango publié sur AgendaTrad

35, Rue Fontgieve, Clermont-Ferrand (63) 35, Rue Fontgieve, 63000 Clermont-Ferrand, France [{« data »: {« author »: « bionicz banievicz », « cache_age »: 86400, « description »: « Live au Bal de l’Espace u00e0 Vabre Tizac (12) le 7 du00e9cembre 2019.nMagnifique souvenir de soiru00e9e avec Kaz Kan Zie et le Youk Trio, concoctu00e9e par la dream team Mu00e9lina, Lizou, Margaux et Vincent.nUn grand merci u00e0 Gus pour la prise de son, Ju00e9ru00e9my de Kaz Ken Zie pour la captation, et Etienne de Jojo Beam pour le montage !!! », « type »: « video », « title »: « Loop, Trad & Emmaus : mon Ange (Mazurka) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/VqV2wyvnvos/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=VqV2wyvnvos », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtpc1QISfKj29QclbmKaKIg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVqV2wyvnvos%26fbclid%3DIwAR2_xj1L1iZdRsZyDq1Uo2WTc-wtbmWAx1zX1y16kAo4QbKxCQYRxWcW17g&h=AT2EYpeDEp2GE9NwK15Me_z7Y8J9KS-8_fwt_JzReuqywah65zZ2SC7KO-72JF8uIY-h0hNw7lMh-ItgBnMaKXv-R4An6ZcSZQXZpIXmpPd9HIA8Uyii3jhadVNcSJJbig&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1IQu4fU4RxAIuexTSTCYOI8V_cRtl1MHKrAe_zFCWprhK1WfWQghBBNMkaWkktN6JMacb2WOIav1JXoncuGFJ1l7AeVewupGPW1u9Dir4-w14GDac9C-kgmLsdDAkQdLnzKzt-hgG3dtJqfcGhCGL1tKpa »}, {« data »: {« author »: « Remy Tatard », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Remy Tatard | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Remy Tatard », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000149444010-e0ac8w-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/remy-tatard?fbclid=IwAR24FgNxaN7161ovg7R-J1-lRSA8qqMGwpLBk19_ZoplB4NCbU8H_yEgnMo », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/remy-tatard », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/remy-tatard?fbclid=IwAR24FgNxaN7161ovg7R-J1-lRSA8qqMGwpLBk19_ZoplB4NCbU8H_yEgnMo »}, {« link »: « mailto:clermontfolk@gmail.comR »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/clermont-folk/evenements/bal-folk-et-atelier-tango?_ga=2.133040584.778022669.1692283148-357774821.1690903175&_gl=1*hwg10c*_ga*MzU3Nzc0ODIxLjE2OTA5MDMxNzU.*_ga_TKC826G3G2*MTY5MjI4MzE0Ny4zLjEuMTY5MjI4MzE3My4zNC4wLjA&fbclid=IwAR20RkDDxrRIcPhl1BrvLquun7gYZhjr02O2uaJyrWf2lpsMTIFZWf5qcBU »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44845 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-29T00:30:00+02:00

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-29T00:30:00+02:00

baltrad balfolk