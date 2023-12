Visite guidée de l’inattendue jungle alsacienne 35 rue du Rhin Rhinau, 22 juin 2024 09:00, Rhinau.

Rhinau,Bas-Rhin

C’est un capharnaum touffu, impénétrable que le guide du Conservatoire des Sites Alsaciens vous fera découvrir. Vêtements selon météo.

2024-06-22 fin : 2024-06-22 12:00:00. EUR.

35 rue du Rhin

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est



It is a dense, impenetrable capharnaum that the guide of the Conservatoire des Sites Alsaciens will make you discover. Clothes according to the weather

La guía del Conservatoire des Sites Alsaciens le ayudará a descubrir esta maraña densa e impenetrable. Ropa según el tiempo

Es ist ein buschiges, undurchdringliches Kapharnaum, das Sie mit dem Führer des Conservatoire des Sites Alsaciens entdecken werden. Kleidung je nach Wetter

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme du grand Ried