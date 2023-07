Le Rhin dévoile ses trésors – A pied dans l’île du Rhinau 35 rue du Rhin Rhinau, 27 mai 2023, Rhinau.

Rhinau,Bas-Rhin

Découvrez ce jeu de piste numérique accessible, à tous! Il vous permettra de découvrir 25 points d’intérêts dans cette belle réserve naturelle tout en vous amusant!.

2023-05-27 fin : 2023-09-30 . EUR.

35 rue du Rhin

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est



Discover this digital treasure hunt accessible to all! It will allow you to discover 25 points of interest in this beautiful nature reserve while having fun!

¡Descubra esta búsqueda del tesoro digital al alcance de todos! ¡Descubre 25 puntos de interés de esta hermosa reserva natural mientras te diviertes!

Entdecken Sie diese digitale Schnitzeljagd, die für alle zugänglich ist! Entdecken Sie 25 interessante Punkte in diesem schönen Naturschutzgebiet und haben Sie Spaß dabei!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme du grand Ried