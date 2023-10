Senequ’Art 2023 35 Rue du Littoral Gouville-sur-Mer, 22 octobre 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Senequ’Art 2023.

Samedis, Dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Les autres jours de 14h30 à 18h..

Vendredi 2023-10-22 fin : 2023-11-05 . .

35 Rue du Littoral La Filature

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Saturdays, Sundays and public holidays 10:30am to 12:30pm and 2:30pm to 6pm.

Other days from 2.30 pm to 6 pm.

Sábados, domingos y festivos de 10.30 a 12.30 h y de 14.30 a 18 h.

Otros días de 14.30 a 18 h.

Samstags, sonntags und an Feiertagen von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr.

An anderen Tagen von 14:30 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche