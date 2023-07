BALADE AUTOUR DU MONDE 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 11 octobre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Les bibliothécaires de la médiathèque proposent une visite commentée et ludique de l’exposition l’Oeil du monde, qui présente le travail de 11 maiosns d’éditions du monde entier.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 11:30:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Media library librarians offer a guided tour of the Eye of the World exhibition, featuring the work of 11 publishing houses from around the world

Los bibliotecarios de la mediateca ofrecen una divertida visita guiada a la exposición El ojo del mundo, que muestra el trabajo de 11 editoriales de todo el mundo

Die Bibliothekarinnen der Mediathek bieten eine kommentierte und spielerische Führung durch die Ausstellung l’Oeil du monde, die die Arbeit von 11 Verlagshäusern aus aller Welt zeigt

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire