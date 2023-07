BÉBÉS LIVRES 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 6 octobre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

En partenariat avec le Relais Petite Enfance (RPE), les bibliothécaires racontent des histoires adaptées aux tout-petits..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 10:30:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In partnership with the Relais Petite Enfance (RPE), librarians tell stories suitable for toddlers.

En colaboración con el Relais Petite Enfance (RPE), los bibliotecarios cuentan cuentos adecuados para los más pequeños.

In Zusammenarbeit mit dem Relais Petite Enfance (RPE) erzählen die Bibliothekarinnen Geschichten, die für Kleinkinder geeignet sind.

