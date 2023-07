HEURE DU CONTE 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 4 octobre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Anita et Elise viennent raconter des histoires pour le plaisir des petites oreilles entre 3 et 6 ans.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 12:00:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Anita and Elise come to tell stories for the pleasure of little ears between 3 and 6 years old

Anita y Elise vienen a contar cuentos para el placer de orejitas de entre 3 y 6 años

Anita und Elise kommen, um Geschichten zu erzählen, die kleine Ohren zwischen 3 und 6 Jahren erfreuen

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire