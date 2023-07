ATELIER CRÉATIF : PLIAGE 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre, 30 septembre 2023, Nort-sur-Erdre.

Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Karine vous propose de préparer l’arrivée de l’automne avec cet atelier pliage sur le thème de l’escargot..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:30:00. .

35 Rue du Général Leclerc Médiathèque Andrée Chédid

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Karine invites you to prepare for the arrival of autumn with this snail-themed folding workshop.

Karine te invita a preparar la llegada del otoño con este taller de plegado de caracoles.

Karine schlägt Ihnen vor, sich mit diesem Faltworkshop zum Thema « Schnecke » auf den Herbst vorzubereiten.

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire